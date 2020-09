Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla terza puntata: concorrenti, ultime news (Di lunedì 21 settembre 2020) Questa sera, lunedì 21 settembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera? Durante la puntata potrebbe essere severamente punito (squalificato?) Fausto Leali: il cantante bresciano, dopo lo scivolone con le affermazioni fatte su Mussolini qualche giorno fa, è stato di nuovo protagonista di uno spiacevole episodio. Durante una chiacchierata con gli altri compagni della casa, infatti, Leali avrebbe affermato che la parola “negro” per lui sta ad indicare la razza, mentre la parola “nero” il colore della ... Leggi su tpi (Di lunedì 21 settembre 2020) Questa sera, lunedì 21 settembre, alle ore 21,30 su Canale 5 andrà in onda ladelVip. Alfonso Signorini alla conduzione con Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera? Durante lapotrebbe essere severamente punito (squalificato?) Fausto Leali: il cantante bresciano, dopo lo scivolone con le affermazioni fatte su Mussolini qualche giorno fa, è stato di nuovo protagonista di uno spiacevole episodio. Durante una chiacchierata con gli altri compagni della casa, infatti, Leali avrebbe affermato che la parola “negro” per lui sta ad indicare la razza, mentre la parola “nero” il colore della ...

