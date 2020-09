Comunali, un solo candidato ma niente quorum: Lesina resta senza sindaco (Di lunedì 21 settembre 2020) BARI – Un solo candidato sindaco che pero’ non e’ riuscito a farsi eleggere dai suoi concittadini. È quanto accaduto a Lesina, in provincia di Foggia, dove Primiano Leonardo Di Mauro della civica “Lesina Azzurra” per 58 schede non indossera’ la fascia tricolore. Alle Comunali non e’ stato raggiunto il quorum: ai seggi si e’ recato il 49 per cento degli aventi diritto. Alle urne si tornera’ nella primavera prossima. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) BARI – Un solo candidato sindaco che pero’ non e’ riuscito a farsi eleggere dai suoi concittadini. È quanto accaduto a Lesina, in provincia di Foggia, dove Primiano Leonardo Di Mauro della civica “Lesina Azzurra” per 58 schede non indossera’ la fascia tricolore. Alle Comunali non e’ stato raggiunto il quorum: ai seggi si e’ recato il 49 per cento degli aventi diritto. Alle urne si tornera’ nella primavera prossima.

