Complicanze e rischio infarto per i pazienti Covid con alti livelli di troponina

livelli elevati di troponina, un enzima proteico associato alla contrazione muscolare miocardica, rappresentano un fattore di rischio per la mortalità e lo sviluppo di Complicanze cardiovascolari e non (embolia polmonare ad esempio) nei pazienti ospedalizzati per Covid-19. «La troponina cardiaca» spiega Maurizio Volterrani Direttore del Dip. Scienze Cardiologiche e Respiratorie dell' IRCCS San Raffaele di Roma, sono solitamente campanelli d'allarme per la diagnosi di un infarto del miocardio: di norma si rilevano concentrazioni assenti o basse nel sangue, tuttavia in seguito a un infarto i livelli salgono repentinamente, e maggiore ...

Ultime Notizie dalla rete : Complicanze rischio Covid, la gravidanza non è un fattore di rischio complicanze Quotidiano di Sicilia I bambini che assumono steroidi hanno un rischio superiore di sviluppare diabete e ipertensione

I bambini trattati con farmaci steroidei hanno un rischio sensibilmente più elevato di sviluppare diabete mellito di tipo 2, ipertensione e coaguli di sangue (tromboembolia venosa). Maggiori sono le d ...

Coronavirus: italiani scoprono proteina target contro 'effetti killer'

Milano, 16 set. (Adnkronos Salute) - Infiammazione, vasculite, trombosi. Contro la 'triade nera' che può manifestarsi nelle infezioni da nuovo coronavirus, associata al rischio di complicanze gravi e ...

Coronavirus, nuova scoperta italiana: una proteina contro gli effetti killer

Gli “effetti killer” del coronavirus possono essere combattuti con una proteina target: ad arrivare a questa conclusione è uno studio italiano firmato da Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento A ...

