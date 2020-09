Silent Hills non arriverà ma il famoso mangaka horror Junji Ito sarebbe felice di lavorare con Hideo Kojima

(Di mercoledì 16 settembre 2020)Ito, l'acclamato artista e scrittore di manga le cui opere includono Uzumaki, Gyo e Tomie, una volta era legato al progettoche coinvolgeva, Guillermo del Toro, Norman Reedus prima che fosse tragicamente cancellato. Ora Ito ha fatto luce sul suo legame con il titolo mai nato.In un'intervista con Polygon, Ito ha parlato del suo unico incontro cone del Toro e del nervosismo che ha provato. "mi ha contattato per un sequel diHill su cui stava lavorando, ma il progetto è stato cancellato prima che io fossi troppo coinvolto", ricorda. "Apparentemente la prima persona con cui ha parlato è stato il regista Guillermo del Toro, e mentre loro due discutevano del progetto, ...

In occasione del Virtual Crunchyroll Expo, l'autore è stato intervistato dai colleghi di Polygon, che hanno avuto modo di chiedergli aggiornamenti sul suo rapporto con Hideo Kojima, col quale aveva ...Silent Hills doveva essere portato avanti da un vero e proprio dream team, considerando che oltre a Hideo Kojima c'erano dietro Guillermo Del Toro e anche Junji Ito, mangaka autore di note opere horro ...