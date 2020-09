Olanda-Italia, Insigne: “Prestazione di grande qualità. Locatelli e Barella top, l’infortunio di Zaniolo…” (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Italia di Roberto Mancini si impone sull'Olanda in Nations League e consolida il primo posto nel proprio girone.Gli azzurri hanno vinto con merito, denotando coraggio, personalità ed indole propositiva. Prestazione di livello, mentalità, audacia e lunghi tratti all'insegna del buon calcio. Visibilmente gratificato dalla performance offerta in campo dall'Italia è certamente Lorenzo Insigne, uno dei protagonisti della sfida contro gli Orange."Abbiamo fatto una grande prestazione, giocando con personalità. Il mister ci aveva chiesto di esprimere il nostro gioco, e ci siamo riusciti. Siamo tutti contenti per questa prestazione. È vero che siamo stati più pericolosi a sinistra, ma da destra sono stati bravi a farla girare dalla nostra parte. Dalla sinistra è ... Leggi su mediagol

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - MarcoR222 : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. N… - luisandresvr22 : RT @OfficialASRoma: L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. N… -