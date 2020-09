After 2: le scene di sesso sono "più intense", ecco perché (Di giovedì 3 settembre 2020) Anna Todd, sceneggiatrice di After 2 ed autrice del libro da cui è tratto il film ha chiarito alcuni aspetti sulle scene di sesso del sequel arrivato il 2 settembre nelle sale italiane. Anna Todd ha spiegato il motivo per cui in After 2 le scene di sesso sono più intense: "abbiamo capito che i fan volevano le stesse scene del libro" ha detto la scrittrice e sceneggiatrice a Fanpage. After 2 - Un cuore in mille pezzi è l'adattamento del romanzo After We Collided con cui torniamo a seguire le vicende romantiche di Hardin e Tessa interpretati da Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford. Il libro è il secondo capitolo della serie ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? After 2: le scene di sesso sono 'più intense', ecco perché - Theeyesofworld : @iambaliuk E anche censurata perché mi ricordo che nella versione Wattpad c’erano un sacco di scene hot che tipo ne… - hiitsjustrealme : Ma perché nessuno mi ha detto che After 2 è stato rivisitato in chiave comica? Scherzi a parte raga più carino del… - obsessedmads : Ieri sono andata al cinema per after 2, è molto meglio del primo, mi ha fatto emozionare e ci sono state anche scen… - restistaseraa_ : @quellaassonnata @ackxermxn Sinceramente tra After e After 2 c'è molta differenza, i personaggi migliorano il loro… -

Ultime Notizie dalla rete : After scene Anna Todd: “After 3 potrebbe essere possibile se questo secondo film verrà sostenuto” Cinema Fanpage After 2: le scene di sesso sono "più intense", ecco perché

Anna Todd, sceneggiatrice di After 2 ed autrice del libro da cui è tratto il film ha chiarito alcuni aspetti sulle scene di sesso del sequel arrivato il 2 settembre nelle sale italiane. Anna Todd ha s ...

Hero Fiennes Tiffin e Josephine Langford in After 2

ROMA – Dopo Tenet, ecco un altro atteso film che, giorno dopo giorno, sta facendo risalire gli incassi cinematografici. Infatti, nella sua prima giornata di programmazione, After 2 è riuscito ad incas ...

Anna Todd, sceneggiatrice di After 2 ed autrice del libro da cui è tratto il film ha chiarito alcuni aspetti sulle scene di sesso del sequel arrivato il 2 settembre nelle sale italiane. Anna Todd ha s ...ROMA – Dopo Tenet, ecco un altro atteso film che, giorno dopo giorno, sta facendo risalire gli incassi cinematografici. Infatti, nella sua prima giornata di programmazione, After 2 è riuscito ad incas ...