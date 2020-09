Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Premio Fair Play ha radici lontane, ricordo che è nato nel 1997, proprio quando sono diventato dirigente sportivo. La prima volta che mi vennero a parlare, pensai che si trattasse di un progetto davvero ambizioso, e tutti i premiati sono sempre stati presenti e hanno dimostrato quanto gli organizzatori avessero ragione”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di presentazione del XXIV Premio Internazionale Fair Play – Menarini, a Roma, presso la sede di Confagricoltura. “Questa iniziativa contribuisce a far grande lo sport italiano, perchè all'estero tanti miei colleghi sono stati premiati e me ne parlano. E in questo momento è importante ... Leggi su liberoquotidiano

Calcio, l'ipotesi di Malagò: "Solo abbonati allo stadio potrebbe essere la soluzione"

Riaprire gli stadi ai soli abbonati "potrebbe essere una soluzione. Anche perché con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un po' tanti, si può trovare un giusto equilibrio di rapporto con la ...

