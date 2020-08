Da «Violin Phase» a «Perpendicolare», dialoghi con lo spazio (Di martedì 1 settembre 2020) Mai come di questi tempi il rapporto con lo spazio si è fatto cruciale nella relazione con gli altri. Nel quotidiano come nelle arti tutte. Nel vissuto come nel progetto dello spettacolo dal vivo. Non è un caso che parta da un pensiero sullo spazio, attraverso un dialogo tra parchi all’aperto e teatri al chiuso da riabitare con fiducia Fabbrica Europa di Firenze, diretto da Maurizia Settembri. Spostata la programmazione a settembre dal consueto appuntamento di maggio, il Festival si … Continua L'articolo Da «Violin Phase» a «Perpendicolare», dialoghi con lo spazio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

