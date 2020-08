Il Mattino: Maksimovic ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Napoli e ha chiesto di andar via (Di sabato 15 agosto 2020) Scoppia il caso Maksimovic in casa Napoli. Come riporta oggi il Mattino, era da tempo che la società e l’agente del difensore Ramadani discutevano sul rinnovo, ma a sorpresa arriva il no di Maksimovic Maksimovic non intende rinnovare alle cifre proposte dal club azzurro: in pratica il Napoli, dopo la crisi per il Covid 19 e lo stop dei campionati, ha ridimensionato l’offerta di prolungamento. E il serbo ha puntato i piedi, nonostante lo stesso Ramadani gli abbia consigliato di accettare il rinnovo al ribasso. Maksimovic guadagna 1,3 milioni di euro e pensava di arrivare almeno a 2 milioni. La bozza di intesa siglata prima del lockdown è stata rivista dopo la crisi e il difensore ha detto di no. Senza ... Leggi su ilnapolista

tuttonapoli : Il Mattino - Caso Maksimovic, ADL cambia le cifre del rinnovo e lui chiede la cessione! - napolista : Il Mattino: #Maksimovic rifiuta l'offerta di rinnovo del #Napoli - ilNapolista - news24_napoli : Il Mattino – Caso rinnovo Maksimovic, il serbo ha chiesto la cessione… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Il Mattino – Napoli, si complica il rinnovo di Maksimovic: la situazione: Il Matt… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Napoli-Maksimovic, ultime sulla trattativa per il rinnovo -