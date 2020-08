Romina è lontana, e così... Al Bano e Lecciso, gira una voce clamorosa sul "prossimo passo". A 77 anni, ma davvero? (Di venerdì 14 agosto 2020) Felici. Anzi, felicissimi. Praticamente AlBano Carrisi e Loredana Lecciso stanno vivendo un periodo d'oro. Il loro amore, che dura da tanto dopo alti e bassi, è solidissimo. A Cellino, quartier generale di Carrisi, si respira aria di felicità. E su Nuovo, il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, arriva una spifferata. "Il prossimo passo saranno le nozze…", racconta al settimanale un amico della coppia. Mistero per adesso: sarà vero? Una nostra fonte segreta, ben informata, ci dice: "Sono felicissimi da anni, ma la cosa vera è che sono inseparabili". Insomma, Al Bano e Loredana vanno d'accordo più che mai e la bella e bionda showgirl ormai è la regina ... Leggi su liberoquotidiano

