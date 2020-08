In Abruzzo il Soccorso Alpino recupera 7 scout romani bloccati sul Monte Velino (Di giovedì 13 agosto 2020) ROMA – “Sette scout romani bloccati sul Velino a quota 2.150 metri recuperati nella notte dal Soccorso Alpino”. E’ lo stesso Cnsas a darne notizia con un comunicato. “Erano partiti ieri mattina da Massa d’Albe- spiega la nota- ed erano diretti sul Monte Velino, a quota 2.487 metri di altezza, i sette scout romani, tutti ragazzi di età fra i 16 e i 19 anni, compreso il capogruppo che li accompagnava, di 33 anni. Il sentiero scelto dai giovani romani, in genere viene percorso da un escursionista medio in 4 ore, i sette scout però hanno impiegato molto di più, perché sopraffatti dalla stanchezza, causata probabilmente anche dal peso eccessivo degli zaini che indossavano. Alle 20 di ieri sera i giovani scout erano ancora a quota 2.150 metri e mancavo 300 metri per raggiungere la cresta del Monte Velino, ma ormai il sole stava tramontando e affrontare il ritorno con il buio sarebbe stato impossibile. I ragazzi, spaventati dall’idea di trascorrere una notte all’addiaccio, hanno quindi allertato il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, prontamente intervenuto con delle squadre da terra che sono subito partite da Massa D’Albe (Aq). Quando gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo alle 23 di ieri sera hanno raggiunto a piedi i ragazzi e si sono sincerati del fatto che stessero tutti bene, a parte un po’ di paura, li hanno ricondotti lungo il sentiero a Massa D’Albe, dove sono arrivati alle 4 di questa mattina, tutti sani e salvi. Il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo ricorda agli escursionisti alcune norme per approcciare la montagna in sicurezza: portare negli zaini il necessario per gli imprevisti, senza sovraccarichi di pesi, che potrebbero affaticare inutilmente; calcolare sempre bene i tempi di percorrenza; portare sempre il cellulare e se possibile scaricare l’App Georesq, di geolocalizzazione, gratuita per i soci del Cai”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: In Abruzzo il Soccorso Alpino recupera 7 scout romani bloccati sul Monte Velino Raffaele Cantone ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo un malore Diritti, a Bologna Casapound copre il murales di ‘Black Lives Matter’ Dazi Usa, Trump ‘grazia’ 3 miliardi di cibo made in Italy Coronavirus, avviso di garanzia a Conte e ministri. La Procura: “Atto dovuto, denunce infondate” Salerno, fatture false per incassare fondi pubblici: 21 denunciati Leggi su dire

