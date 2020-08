Giustizia: Evangelista (M5S), 'riforma Csm fondamentale per nuova magistratura' (Di domenica 9 agosto 2020) Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "La riforma del Csm è un atto fondamentale per gettare le basi di una nuova magistratura, che sia più equilibrata tenendo il protagonismo fuori dalle porte della Giustizia. La riforma approvata dal Consiglio dei ministri, fortemente voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dà una risposta netta all'immobilismo in materia degli ultimi anni". Lo afferma la senatrice M5S Elvira Evangelista, vicepresidente della commissione Giustizia del Senato. "Da tanto troppo tempo -aggiunge- si parlava della riforma della magistratura senza che nessuno muovesse seriamente un passo. Quello approvato è un nuovo dispositivo che tra i tanti meriti separa e ... Leggi su iltempo

