Emergenza Covid-19, parrucchiera positiva al Coronavirus, 70 i cittadini posti in isolamento (Di domenica 9 agosto 2020) Una parrucchiera di un paesino alle porte di Firenze è risultata essere positiva al Covid-19. Subito l’Asl Toscana si è mobilitata cercando di comprendere i contatti che la donna avesse avuto prima del tampone. Al momento sono stati posti 70 cittadini di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze in isolamento. Tutti i settanta cittadini entrati in contatto con la parrucchiera sono stati sottoposti a tampone. Dovranno stare in isolamento per 14 giorni, subito dopo saranno sottoposti a nuovo tampone. Alcuni dei settanta cittadini erano già partiti per le vacanze. Sono stati urgentemente contattati dall’Asl Toscana, sono in ... Leggi su baritalianews

Una parrucchiera di un paesino alle porte di Firenze è risultata essere positiva al Covid-19. Subito l’Asl Toscana si è mobilitata cercando di comprendere i contatti che la donna avesse avuto prima de ...

Covid-19, maggiori controlli in Puglia. Pronto un vaccino

Controlli più serrati e un richiamo alla responsabilità. Azioni che si rendono necessarie in questo momento di emergenza sanitaria in cui il virus torna a diffondersi aumentando il numero dei contagi, ...

Controlli più serrati e un richiamo alla responsabilità. Azioni che si rendono necessarie in questo momento di emergenza sanitaria in cui il virus torna a diffondersi aumentando il numero dei contagi, ...