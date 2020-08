I sindacati: 'Senza il blocco dei licenziamenti sarà sciopero generale' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Se il governo non prorogasse il blocco dei licenziamenti fino a fine 2020, 'si assumerebbe tutta la responsabilità del rischio di uno scontro sociale' . Lo affermano i segretari generali della Cgil ... Leggi su tgcom24.mediaset

FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #adottaunsegno odierno x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? #Decreto #agosto, i sindacati: 'Senza proroga dello stop ai… - laquilablog : I sindacati: “Senza il blocco dei licenziamenti sarà sciopero generale” #Cgil #cisl #lavoro #licenziamento… - Nonnadinano : RT @francescagraz1: Decreto agosto, i sindacati 'Senza proroga dello stop ai licenziamenti sarà sciopero generale. Rischio di scontro so… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Decreto agosto, i sindacati 'Senza proroga dello stop ai licenziamenti sarà sciopero generale. Rischio di scontro so… - francescagraz1 : Decreto agosto, i sindacati 'Senza proroga dello stop ai licenziamenti sarà sciopero generale. Rischio di scontr… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacati Senza

TGCOM

I sindacati invece applaudono il piano del governo ... E’ un tema che va affrontato con più sensibilità in un paese che promette politiche attive e non passive ma senza mantenere la parola”. A pagare ...I sindacati vanno all'attacco e minacciano lo ... Confermata anche la possibilità fino a dicembre di prorogare i contratti a termine senza causali. In più ci saranno 500 milioni aggiuntivi ...