Giustizia, a Bologna arrivano tre magistrati in più al Tribunale minorile (Di mercoledì 5 agosto 2020) BOLOGNA – Ci sono voluti sette anni di pazienza e di insistenza, ma alla fine il Tribunale dei minori di Bologna (competente su tutta l’Emilia-Romagna) ottiene il tanto atteso aumento di giudici. Il Csm nei giorni scorsi ha dato parere favorevole all’assegnazione di altri tre magistrati. Il ministero della Giustizia ne aveva proposti due, ma il Consiglio superiore della magistratura ne ha indicati tre. E ci vogliono tutti, dice il presidente del Tribunale dei minori, Giuseppe Spadaro, che dal giorno del suo insediamento, a metà settembre del 2013, ha insistito per avere rinforzi. Leggi su dire

