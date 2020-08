Spaventoso incendio vicino Los Angeles: 7.800 persone evacuate a causa di Apple Fire (Di domenica 2 agosto 2020) È stato dichiarato fuori controllo il maxi incendio divampato ad est della città di Los Angeles e talmente pericoloso da aver obbligato all’evacuazione di quasi 8mila persone L’area a est di Los Angeles sta bruciando ininterrottamente da ore in quello che è considerato uno dei più spaventosi incendi divampati negli ultimi anni in California. Apple … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

