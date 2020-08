Filmava bambini in spiaggia masturbandosi: arrestato turista tedesco (Di domenica 2 agosto 2020) Un uomo, di nazionalità tedesca, sui cinquant’anni è stato fermato ieri dopo una segnalazione di alcuni genitori: si sarebbe masturbato filmando dei bambini. Filmava bambini in spiaggia, poi si è spogliato ed ha iniziato a praticare l’autoerotismo. Tutto questo in spiaggia. Un uomo, di nazionalità tedesca, 54 anni di età, è stato fermato ieri dopo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lacittanews : Un uomo, di nazionalità tedesca, sui cinquant’anni è stato fermato ieri dopo una segnalazione di alcuni genitori ch… - borg_gio : Arrestato pedofilo che filmava i bambini in spiaggia: nel cellulare decine di video - marioassirelli : Arrestato pedofilo che filmava i bambini in spiaggia: nel cellulare decine di video - infoitinterno : Arrestato pedofilo che filmava i bambini in spiaggia: nello smartphone decine di video - nonstop9981 : Arrestato pedofilo che filmava i bambini in spiaggia: nel cellulare decine di video -

Ultime Notizie dalla rete : Filmava bambini Arrestato pedofilo che filmava i bambini in spiaggia: nello smartphone decine di video Il Gazzettino Filma i bambini in spiaggia e si masturba: arrestato turista tedesco. «Nello smartphone video di bimbi senza vestiti»

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in Veneto per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebbe filmato i bambini che si divertivano in spiaggia, si sarebbe spogliato e avrebb ...

Pedofilo arrestato: atti osceni in spiaggia a Venezia, nello smartphone decine di video di bambini

A chiamare il comando della Polizia locale del Distretto Veneto est sono stati alcuni genitori che l’altra settimana avevano scoperto il 54enne tedesco in spiaggia con i pantaloni abbassati, intento a ...

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in Veneto per atti osceni dopo aver sconvolto il litorale veneziano. L'uomo avrebbe filmato i bambini che si divertivano in spiaggia, si sarebbe spogliato e avrebb ...A chiamare il comando della Polizia locale del Distretto Veneto est sono stati alcuni genitori che l’altra settimana avevano scoperto il 54enne tedesco in spiaggia con i pantaloni abbassati, intento a ...