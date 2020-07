Golf, riparte l’European Tour: sei azzurri in gara al British Masters (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo la lunga pausa per emergenza sanitaria, tra il 22 e il 25 luglio ripartirà l’European Tour con l’appuntamento del Betfred British Masters, il primo di una serie di sei tornei denominati UK Swing. Sul percorso del Close House GC, a Newcastle-upon-Tyne in Inghilterra, saranno sei gli azzurri in gara: Andrea Pavan, Guido Migliozzi, Edoardo. Molinari, Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Scalise. Sono al rientro Migliozzi e Molinari, fermi per tutto il lockdown con il primo che ha avuto modo di allenarsi a Dubai, dove vive e dove i campi sono stati riaperti con molto anticipo rispetto ad altre nazioni. Il torneo si terrà a porte chiuse con i giocatori e tutti gli addetti ai lavori sottoposti ai test per il Covid-19. Leggi su sportface

sportface2016 : #Golf | Riparte l'#EuropeanTour: sei azzurri in gara al #BritishMasters -

Ultime Notizie dalla rete : Golf riparte Golf, riparte l'European Tour: sei azzurri in gara al British Masters Sportface.it Golf, Lee Westwood ospita il Betfred British Masters 2020, primo atto dell’UK Swing. Tanti azzurri al via

L’European Tour riparte ufficialmente tra pochi giorni ... ospitato da Lee Westwood sul suo percorso di casa nei dintorni di Newcastle, il Close House Golf Club. Questo campo progettato da Scott ...

European Tour fa sul serio, si riparte da British Masters

Sul percorso del Close House Golf Club - dove Westwood si è allenato per 3-4 volte alla settimana dopo la riapertura del circolo - gli inglesi proveranno a far la voce grossa. Con Westwood tra i ...

L’European Tour riparte ufficialmente tra pochi giorni ... ospitato da Lee Westwood sul suo percorso di casa nei dintorni di Newcastle, il Close House Golf Club. Questo campo progettato da Scott ...Sul percorso del Close House Golf Club - dove Westwood si è allenato per 3-4 volte alla settimana dopo la riapertura del circolo - gli inglesi proveranno a far la voce grossa. Con Westwood tra i ...