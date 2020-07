Los Angeles, uomo disabile strattonato giù dalla sedia a rotelle e arrestato | VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Una protesta pacifica che si è trasformata in violenza gratuita. Le immagini di quello che è successo mercoledì 15 luglio negli Stati Uniti, davanti al quartier generale della polizia di Los Angeles sono testimoniate dalle Stories Instagram di Active Advocate, un’associazione che – si legge nella mission – lavora per diffondere consapevolezza sulle problematiche dell’attualità avallandole con gesti di attivismo per ispirare i propri sostenitori ad “ragionare consapevolmente e agire”. Nella giornata di giovedì un ridotto gruppo di manifestanti hanno raggiunto il quartier generale del LAPD e hanno iniziato a scandire slogan in sostegno del movimento Black Lives Matter e contro le azioni violente della polizia. Come si vede nei documento VIDEO, gli agenti hanno dapprima ... Leggi su tpi

