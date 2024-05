Djokovic con il caschetto agli Internazionali | Oggi sono preparato – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 11 maggio 2024) (Adnkronos) – Novaknon perde il buonumore nonostante la grande paura di ieri sera quando è stato colpito alla testa da una borraccia di alluminio, caduta involontariamente dallo zaino di un tifoso che si era affacciato per chiedergli un autografo. Il 36enne serbo si è presentato all’allenamento dicon unda ciclista per firmare gli autografi ai tifosi presenti, scatenando le risate degli spettatori. “Stavolta” dice. Il numero uno del mondo è parso sereno e si sta allenando con due sparring partner, sotto gli occhi attenti del nuovo coach Nenad Zimonjic. Novakè stato colpito da una borraccia ieri al Foro Italico, caduta dallo zaino di uno spettatore che si è avvicinato per farsi firmare un autografo. Il campione aveva appena battuto ...