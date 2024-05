Festa del Cinema di Roma | l’edizione 2024 sarà dedicata a Marcello Mastroianni

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 11 maggio 2024)deldi: in programma una retrospettiva, film in versione restaurata, documentari, mostre, incontri e l’omaggio alla figlia Chiara Il 28 settembre 1924 nasceva uno dei più grandi interpreti della storia della settima arte,: la XIX edizione delladeldi, in programma dal 16 al 27 ottobre,al pluripremiato attore, tre volte candidato all’Oscar, vincitore di due Golden Globes, premiato per le sue interpretazioni in tutti i principali festival internazionali. Per celebrare la carriera di ...