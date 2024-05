Pesca di frodo - trovate nuove trappole tra Ponza e Ventotene

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 11 maggio 2024) Gaeta, 11 maggio 2024 – Proseguono senza sosta i controlli svolti dalla Motovedetta dell’Arma dei Carabinieri di Gaeta (LT) a tutela dell’ecosistema marino e del rispetto delle Leggi negli specchi d’acqua del Golfo di Gaeta e delle Isole Pontine. Anche questa volta, purtroppo, ci si è imbattuti nel sempre più tristemente diffuso fenomeno delladiin cui vengono immessi nel mare delle vere e proprieartigianali in cui ogni specie di abitante del mare può imbattersi ma anche – come era stato sottolineato nelle precedenti note del Comando Provinciale Carabinieri di Latina- in reti, contenitori di plastica e aste in ferro che, oltre ad essere inquinanti possono gravemente compromettere la navigazione di piccoli natanti o l’ incolumità di subacquei e la sicurezza in generale di turisti e amanti del mare. Nello specifico ...