TS – Nicola e la salvezza dell’Empoli in 270 minuti | Come diceva Einstein…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 11 maggio 2024) 2024-05-11 17:17:58 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: A tre giornate dalla fine del campionato, la lottaè sempre più accesa. L’Empoli dovrà affrontare la Lazio (qui la conferenza di Tudor) all’Olimpico, un match sulla carta molto complicato. Davideè uno specialista in questo campo e per mantenere la categoria sa bene quali sono i tasti da toccare. E questa volta ha preparato la sfida citando Einstein. Lazio-Empoli, la conferenza di“Siamo al rush finale, è una partita che dura 270. Credo cheEinstein ci sono due modi per vedere la vita e la partita: il primo è pensare che nessuna cosa è un miracolo, la seconda è che ogni cosa è un miracolo. Noi apparteniamo alla seconda, io voglio questo e lo voglio ogni ...