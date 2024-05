MotoGP - Maverick Vinales | Bella gara ma pensavo di avere più ritmo Domani voglio fare meglio

(Di sabato 11 maggio 2024)sorride dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di2024. Sullo storico tracciato di Le Mans abbiamo assistito ad unaintensa con diverse cadute a sorpresa, mentresi è tenuto lontano dai guai per centrare un terzo posto importante. Jorge Martin si è aggiudicato lacon 2.2 secondi su Marc Marquez, quindi completa il podio proprio il portacolori del team Aprilia a 4.1. Quarta posizione per Enea Bastianini a 4.7, quinta per Aleix Espargarò (con due long lap penalty) a 7.6, sesta per Pedro Acosta a 9.1. Settimo Fabio Di Giannantonio, ottavo Jack Miller, nono Raul Fernandez, mentre completa la top10 Fabio Quartararo. Al termine della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 A quaranta minuti dalla fine della sessione Viñales guida la graduatoria in 1’31?359 con un margine di 66 millesimi su Bagnaia , un decimo sulle KTM di Acosta e Binder, quasi due decimi su Martin e un ...

Martin: “Passo eccezionale. Volevo andare in fuga” - Martin: “Passo eccezionale. Volevo andare in fuga” - Chiude il podio Maverick vinales con l’Aprilia. Disastro invece per Bagnaia: dopo una pessima partenza il campione del mondo è stato addirittura costretto al ritiro mentre navigava nelle retrovie del ...

MotoGp: Martin domina la Sprint su Marc Marquez e Viñales, Bezzecchi butta via il podio, Bastianini quarto - motogp: Martin domina la Sprint su Marc Marquez e Viñales, Bezzecchi butta via il podio, Bastianini quarto - Jorge Martin vince senza storia la sprint dopo la pole position e allunga ancora in vetta alla classifica. Per il pilota Ducati Pramac 12 vittorie al ...

MotoGP Le Mans: dominio di Martín nella Sprint! - motogp Le Mans: dominio di Martín nella Sprint! - Dopo una splendida pole position Jorge Martín (Prima Pramac Racing) ottiene un'importantissima vittoria in ottica iridata nella Sprint Race di Le Mans, ...