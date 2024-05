LIVE – Napolitano-Shang 6-7 4-1 - secondo turno Internazionali d’Italia 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta).lucky loser sulla strada del tennista azzurro, in tabellone grazie a una wild card e sempre più vicino al proprio best ranking. Stefano ha battuto Wolf al primoma partirà sfavorito contro il cinese, sconfitto da Bergs aldecisivo del tabellone cadetto. Non ci sono precedenti tra i due. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati comeincontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Pietrangeli, al termine di Badosa-Shnaider. COME SEGUIRE ...