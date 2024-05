MotoGP - Marc Marquez | Un podio inaspettat - partenza perfetta

(Di sabato 11 maggio 2024) Jorge Martin si è confermato l’uomo delle Sprint Race in. Lo spagnolo della Ducati Pramac si è imposto a Le Mans (Francia), sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024. Martin, che partiva dalla pole-position, ha saputo costruirsi un margine di sicurezza nei 13 giri, imponendo un ritmo eccezionale. Niente da fare per i suoi avversari, soprattutto Francesco Bagnaia costretto a fermarsi ai box per un problema tecnico non meglio precisato dopo uno start molto negativo. A completamento deltroviamo altri due spagnoli:(Team Gresini) 2° e Maverick Vinales (Aprilia) 3°. Unbravissimo a rimontare in, visto il suo scatto dalla tredicesima casella. Una cosa fenomenale quella fatta dache così è riuscito a portarsi a casa un ...

