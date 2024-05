Ennesimo atto di bullismo di De Luca | ecco in 10 esempi un’antologia dei suoi insulti e deliri video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 11 maggio 2024) Deoltre se stesso: tracima ben oltre i limiti dell’accettabile e sconfina da tempo nel grottesco. Più che uno “sceriffo” nel far west campano, una farsesca controfigura di se stesso. Ormai impossibile tenere il conto degli aggiornamenti che il governatore della Campania apporta pressoché settimanalmente al nutrito campionario die sfregi verbali indirizzati a uomini e donne delle istituzioni, giornalisti, avversari e colleghi di partito. Indifferentemente. Decontro don Patriciello, l’ultimodi un vergognoso cabaret diUn’irruenza verbale, quella del governatore, che tra epiteti coloriti, paragoni offensivi e parolacce, mette puntualmente in scena più che il teatrino della politica di berlusconiana memoria, un indecoroso cabaret in cui, calcando il ...