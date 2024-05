(Di sabato 11 maggio 2024) "In relazione al polverone sollevato dall'on., che non ha evidentementedidi cui, è utile precisare che la mia battuta non riguarda don Patriciello, ma la scorrettezza di chi ha strumentalizzato a fini di propaganda politica - quando ha presentato l'ipotesi di premierato - figure pubbliche che non c'entranocon le riforme costituzionali". Così il governatore della Campania, Vincenzo De

Il professore ed ex Sindaco di Venezia si scaglia contro chi chiede continuamente alla Premier di dirsi antifascista “Siamo diventati dei confessori?” Riflessivo, intelligente ma diretto come nessuno. E’ l’identikit del professore Massimo Cacciari , ...

Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Con il presidente Macron ho lavorato tre anni. Ha dei difetti e delle qualità e una della qualità è che non è un ipocrita" a differenza dei "nostri governanti che ci stanno prendendo in giro. Lui - e non lo condivido ...

Articolo pubblicato venerdì 03 Maggio 2024, 13:29 Non so se qualcuno ha notato quello che sembra un dettaglio ma dettaglio non è: tutti i sondaggi sfornati da giornali, Tv e social fanno riferimento alle intenzioni di voto degli italiani per ...

Caso Don Patriciello, De Luca al sacerdote: "Un po’ più di ironia quando ci si presenta sul piano improprio della politica politicante" - Caso Don Patriciello, De Luca al sacerdote: "Un po’ più di ironia quando ci si presenta sul piano improprio della politica politicante" - "In relazione al polverone sollevato dall’onorevole meloni, che non ha evidentemente nulla di serio di cui parlare, è utile precisare che la mia battuta non riguarda don Patriciello, ma la ...

De Luca, Meloni non ha nulla di serio di cui parlare - De Luca, meloni non ha nulla di serio di cui parlare - meloni, che non ha evidentemente nulla di serio di cui parlare, è utile precisare che la mia battuta non riguarda don Patriciello, ma la scorrettezza di chi ha strumentalizzato a fini di propaganda ...

Meloni-Schlein da Vespa, il duello in vista delle Europee: chi rischia di più nel confronto tv - meloni-Schlein da Vespa, il duello in vista delle Europee: chi rischia di più nel confronto tv - A voler utilizzare un metro tutto calcistico non ci sarebbe partita. Almeno sulla carta. Campo a favore, una lunga striscia consecutive di vittorie e una maggiore abitudine a ...