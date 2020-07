Castel Romano, sequestrato il campo rom di via Pontina (Di giovedì 16 luglio 2020) Nella mattinata odierna personale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, appartenente al Reparto Tutela Ambientale ed Urbanistica della U.O. S.P.E e del Comando Generale, ha dato esecuzione al sequestro preventivo impeditivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, che ha interessato l’intero Villaggio della Solidarietà di Castel Romano, sito in Via Pontina km 23,400 ed alcune aree attigue adibite a discarica abusiva, per una superficie complessiva di circa 65.000 mq, insistenti all’interno dell’area naturale Protetta di Decima Malafede. LEGGI ANCHE: Roghi tossici dal campo rom di Castel Romano e morti di cancro. La storia di una 16enne e il dubbio: ‘Non è che mamma è morta a causa di questo?’ Il sequestro ... Leggi su ilcorrieredellacitta

emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, che ha interessato l'intero Villaggio della Solidarietà di Castel Romano, in Via Pontina km ed alcune aree attigue adibite a discarica abusiva, per una ...

