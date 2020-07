Taranto, il parroco organizza una preghiera contro la legge sull’omofobia. Protesta fuori la chiesa, si unisce anche la sindaca – Video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un «rosario per la famiglia per implorare il fallimento del ddl contro l’omotransfobia», per «difendere la famiglia dalle insidie che la minacciano». Questo scriveva il parroco, don Giuseppe Zito, sulla locandina che dava appuntamento, ieri sera 14 luglio alle 20, presso la parrocchia San Nicola a Largo chiesa 10, a Lizzano, comune di 9mila abitanti a Taranto. Un manifesto contro la legge Zan, osteggiata dalla destra, dalla chiesa e dal popolo della famiglia. Facebook La locandina La Protesta Un gruppo di persone ieri sera si sono presentate, davanti alla chiesa, «con un paio di bandiere arcobaleno». Il risultato? Tutti identificati dai carabinieri «chiamati dal ... Leggi su open.online

