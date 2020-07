Versaci (M5s) come regalo di compleanno chiede la revoca di Benetton (Di martedì 14 luglio 2020) “Caro Governo, oggi è il mio compleanno, non voglio grandi regali solo una cosa: via la concessione ai Benetton” cosi presidente del Consiglio comunale di Torino, Fabio Versaci, dal suo profilo Facebook. Ovviamente il richiamo è legato alla polemica che sta tenendo banco dentro la maggioranza di governo. Questa sera infatti, prevista per le ore 22, inizialmente era stata concordata per le 11 di questa mattina, il Consiglio dei ministri vedrà sul tavolo l’informativa del premier Giuseppe Conte su Autostrade. Tra le ipotesi più accreditate c’è quella del commissariamento, ma Il presidente del Consiglio è orientato alla revoca, che determinerebbe l’immediato passaggio della rete all’Anas. Anche perché una delle clausole ... Leggi su nuovasocieta

È la domanda rimasta in sospeso dal 2016. Chi saprà offrire una risposta credibile avrà maggiori chance di vincere le prossime elezioni. La delusione verso Appendino e l'incognita del governo gialloro ...

Poca strategia e nessun alleato. Nel M5S il 2021 è un’incognita

Fabio Versaci lo ha già annunciato venti giorni fa ... Però continuerò a lavorare per il M5s». Pure Viviana Ferrero, ai suoi colleghi, ha detto più volte che non si ricandiderà. Dubbi invece su ...

Fabio Versaci lo ha già annunciato venti giorni fa ... Però continuerò a lavorare per il M5s». Pure Viviana Ferrero, ai suoi colleghi, ha detto più volte che non si ricandiderà. Dubbi invece su ...