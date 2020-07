Il Segreto anticipazioni 15 luglio 2020: brutte notizie per Pepa, Leandro non ce l'ha fatta (Di martedì 14 luglio 2020) Il Segreto torna mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Le anticipazioni prospettano l'arrivo di una pessima notizia per Pepa e per l'intera comunità. Il Segreto torna mercoledì 15 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa, dopo numerosi sforzi per salvarlo, deve dire addio a Leandro. Hipolito confessa a Pepa di essere follemente innamorato di una ragazza del paese e di avere intenzione di dichiararle il suo amore, come anticipa il promo dell'episodio 19, ma la levatrice è subito riportata alla realtà più triste: nonostante tutte le cure ricevute, ... Leggi su movieplayer

