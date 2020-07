Spal, Di Biagio: «L’ultimo posto sarebbe umiliante» – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Luigi Di Biagio ha commentato la difficile situazione di classifica della Spal: le dichiarazioni dell’allenatore – VIDEO Luigi Di Biagio, allenatore della Spal, ha parlato della possibile retrocessione in Serie B da ultimi classificati. «Non possiamo assolutamente guardare la classifica, abbiamo bisogno di trovare degli stimoli per cercare di migliorare una situazione molto difficoltosa. Ad oggi gli unici stimoli che noi possiamo trovare è quello di cercare di non arrivare ultimi perché sarebbe ancora più umiliante rispetto a quello che sta succedendo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Spal - Di Biagio : "Obiettivo? Non arrivare ultimi..." GENOVA - "Potevamo fare di più, si poteva giocar meglio" . Così il tecnico della Spal , Di Biagio , ha analizzato la sconfitta con il Genoa in conferenza stampa: "Motivare i ragazzi? Non possiamo ...

GENOVA - "Potevamo fare di più, si poteva giocar meglio" . Così il tecnico della , Di , ha analizzato la sconfitta con il Genoa in conferenza stampa: "Motivare i ragazzi? Non possiamo ... Spal - Di Biagio : “L’unico stimolo oggi è cercare di non arrivare ultimi” La Spal va al tappeto anche contro il Genoa e vede ormai vicina la retrocessione in Serie B. Gli emiliani non riescono a uscire dal momento di grave difficoltà. Il tecnico Luigi Di Biagio commenta la sconfitta dei suoi uomini. LE PAROLE DI ...

La va al tappeto anche contro il Genoa e vede ormai vicina la retrocessione in Serie B. Gli emiliani non riescono a uscire dal momento di grave difficoltà. Il tecnico Luigi Di commenta la sconfitta dei suoi uomini. LE PAROLE DI ... Genoa-Spal 2-0 : Pandev e Schone puniscono Di Biagio GENOVA - Va al Genoa la sfida salvezza del Luigi Ferraris contro una Spal giunta al terzo ko consecutivo. A far sorridere Nicola ci pensano l'ex Lazio ed Inter Goran Pandev , autore di un capolavoro ...

infoitsport : Genoa-Spal 2-0: decidono Pandev e Schone, Di Biagio resta ultimo - SmorfiaDigitale : Spal, Di Biagio: L unico stimolo oggi cercare di non arrivare ultimi - infoitsport : Spal, Di Biagio vicino a gettare la spugna: 'L'unico stimolo è non arrivare ultimi' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: SPAL - Di Biagio: 'Non possiamo arrivare ultimi, sarebbe umiliante, si poteva fare di più' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Di Biagio: 'Non possiamo arrivare ultimi, sarebbe umiliante, si poteva fare di più' -