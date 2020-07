Fiorentina-Verona 1-1, Castrovilli: “Pareggio meritato, sono felice per Cutrone” (Di domenica 12 luglio 2020) Gaetano Castrovilli ha parlato al termine di Fiorentina-Verona 1-1, match della trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Il centrocampista viola ha esternato la sua soddisfazione per il pareggio raggiunto negli ultimi secondi di partita: “E’ un punto importante, che ci aiuta anche in vista della prossima partita – ha affermato – Nel primo tempo eravamo troppo bassi e abbiamo sofferto, poi nel secondo tempo siamo saliti e abbiamo meritato il pareggio. Abbiamo dimostrato di essere una squadra e un gruppo che non molla.” Castrovilli ha anche dissipato i dubbi sulle proprie condizioni fisiche: “Sto bene, avevo preso una botta a Parma ma ho recuperato e oggi sono riuscito a dare il 101%. Cutrone? Siamo felici soprattutto per lui, che è un ... Leggi su sportface

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 : Cutrone e Chiesa confezionano il pari - si rivede Castrovilli I peggiori Today Igor 5,5: Iachini lo sceglie al posto di Caceres ma non ripaga la fiducia facendosi trovare fuori posizione con il connazionale Dalbert sul gol di Faraoni. Impreciso anche in alcuni ...

I peggiori Today Igor 5,5: Iachini lo sceglie al posto di Caceres ma non ripaga la fiducia facendosi trovare fuori posizione con il connazionale Dalbert sul gol di Faraoni. Impreciso anche in alcuni ... Serie A - la Fiorentina riprende il Verona nel recupero. Colpo salvezza della Samp Tra le quattro partite delle 19.30 spicca il Colpo salvezza della Samp doria . Gli uomini di Ranieri espugnano 3-1 la "Dacia Arena" di Udine e si portano a +6 sul terzultimo posto. Nel finale di primo ...

Tra le quattro partite delle 19.30 spicca il doria . Gli uomini di Ranieri espugnano 3-1 la "Dacia Arena" di Udine e si portano a +6 sul terzultimo posto. Nel finale di primo ... Fiorentina-Verona - lieve malore per Juric al termine della partita malore Juric – Gol ed emozioni nella partita di campionato tra Fiorentina e Verona, 1-1 il risultato finale. Gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete messa a segno da una grande giocata di Faraoni, i viola faticano moltissimo e ...

