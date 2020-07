Pipistrello gigante fotografato nelle Filippine: la verità sulla foto (Di venerdì 10 luglio 2020) Da qualche ora circola sui social network una fotografia che mostra quello che sembra essere un Pipistrello gigante, dalle dimensioni umane. Lo scatto avvenuto nelle Filippine non è un montaggio ma racconta una mezza verità. Pipistrello gigante: la foto non è un falso La foto del Pipistrello gigante, come anticipato, non è un falso. In realtà, è autentica al 100%. Tuttavia sebbene non siano stati applicati trucchi e modifiche alla foto, l’animale è preso da una prospettiva tale da far sembrare il Busto dello stesso alto circa un metro e mezzo. L’immagine mostra la creatura – che, giusto per essere precisi, è ... Leggi su kontrokultura

