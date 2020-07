L’agente di De Bruyne: “Vuole il Manchester City, articoli su di lui sono st*****te” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Ha ancora un contratto triennale con una squadra di vertice, in una città dove si sente bene e viene apprezzato da tutti. Certo, l’interesse da parte di altre società c’è sempre ma lui non sta assolutamente pensando a un addio. Il 90% di tutti gli articoli su di lui, sono st*****te”. Queste le parole di Patrick De Koster, agente del centrocampista del Manchester City Kevin De Bruyne in merito al futuro del suo assistito. De Koster, ai microfoni di Sporza, ha rassicurato il club e l’allenatore Pep Guardiola. Leggi su sportface

