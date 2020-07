Caso Vannini, al via il nuovo processo. La madre: "Giustizia e verità per Marco" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Cassazione lo scorso 7 febbraio aveva ordinato un nuovo procedimento con il riconoscimento dell'omicidio volontario per la morte del 20enne, avvenuta a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Saranno così rivalutate le posizioni di tutti e 4 gli imputati Leggi su repubblica

stanzaselvaggia : Ribadisco. La società Emme Team non esiste (neppure una partita iva), ha fornito identità false quando ha stipulato… - _DAGOSPIA_ : QUANTE VOLTE HANNO UCCISO MARCO VANNINI? OGGI LA CORTE D'APPELLO RIAPRE IL CASO – I MANCATI SOCCORSI… - cronaca_news : Caso Vannini, al via il nuovo processo. La madre: 'Giustizia e verità per Marco' - Luroar1 : RT @rep_roma: Caso Vannini, al via il nuovo processo. La madre: 'Giustizia e verità per Marco' [aggiornamento delle 11:06] - ItaliaNEWS : Caso Vannini, al via il nuovo processo. La madre: 'Giustizia e verità per Marco' -