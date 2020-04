Sgarbi: «Conte ha una task force di “capre”che gli scrive le regole. E noi non siamo dei polli» (Di martedì 28 aprile 2020) Vittorio Sgarbi di nuovo all’attacco di Conte, della sua accozzaglia politica e della farsa chiamata fase 2. «Nella gente», dice, «finalmente prende corpo una reazione razionale sopra l’insensatezza di molte di misure. Perché è evidente che tante si possono ridurre a “raccomandazioni”. Abbiamo preparato una lettera al presidente della Repubblica Mattarella che porterà la firma mia e di altri personaggi come Giorgio Agamben. Fi rifà a quello che ha detto Vargas Llosa e cioè che c’è qualcosa che non funziona!». Sgarbi: pressioni psicologiche, manca una testa Il critico d’arte va giù duro. «Il metodo adottato da Conte non cambia perché si basa su una sorta di pressione psicologica data dalla task force di “capre” del Comitato Tecnico Scientifico che decide ... Leggi su secoloditalia Fase 2 - Sgarbi attacca Conte : "Task force di 'capre'"

