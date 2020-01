Mollettine che passione! (Di martedì 28 gennaio 2020) Sono loro, maliziose e innocenti, casual ed eleganti… di cosa stiamo parlando? Delle Mollettine naturalmente! Impazzeranno sui nostri capelli, al caldo della primavera, le abbiamo già viste, protagoniste dei red carpet più blasonati. Di lato per fermare una ciocca, con i brillantini, griffate o semplici, meravigliose incrociate. Oppure per abbellire e dare ordine ad una coda alta, insomma, cosa c’è di più carino di una mollettina incastrata tra i capelli? Da quando eravamo bambine sono sempre state l’accessorio per definizione, da abbinare ai nostri vestitini. E quest’anno poi, sono tornate, con il loro carico di fascino e sfrontata innocenza. Streetstyle alle sfilate di Parigi – Photographer: Skwad Photography / Blaublut-Edition.com Tutte in fila Da Dior a Gucci, Chanel, passando per Versace che le ha lanciate negli anni ’90, le Mollettine sono ... dilei

