Calciomercato Napoli, non solo Politano: il prossimo obiettivo è Rodriguez del Milan (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, gli azzurri non si fermano all’attaccante azzurro e sono pronti a mettere a segno il quinto colpo di questa sessione invernale. Calciomercato Napoli Il Napoli è scatenato sul mercato. Mentre la squadra, dopo la vittoria sulla Juventus, ha avuto due giorni di riposo e riprenderà domani gli allenamenti per preparare la gara di lunedì sera a Genova con la Sampdoria, la società ha chiuso oggi la trattativa per l’acquisto di Matteo Politano e potrebbe da un momento all’altro definire l’ingaggio sia di Ricardo Rodriguez che di Andrea Petagna. Quest’ultimo rimarrebbe in prestito alla Spal fino a fine stagione e comincerebbe la propria avventura in maglia azzurra soltanto a partire dalla prossima stagione. In mattinata la società, con il tradizionale tweet del presidente De Laurentiis, ha ufficializzato l’acquisto di Matteo Politano ... 2anews

