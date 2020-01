Un magnifico Falco pellegrino torna a volare nei cieli della Sila Greca (Di venerdì 24 gennaio 2020) Un magnifico Falco pellegrino (Falco peregrinus) è stato rilasciato nei cieli del Parco Nazionale della Sila dopo le attente cu­re cui era stato sot­toposto presso il Ce­ntro Recupero Animali Selvatici gestito dal C.I.P.R. (Comita­to Italiano Protezio­ne Uccelli Rapaci). Oltre ai volontari del C.I.P.R., guidati da Mauro Tripepi, era presente il Presi­dente del Parco Nazi­onale della Sila, do­tt. Francesco Curcio nonché una pattuglia della Polizia Prov­inciale di Cosenza – distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidata dai sempre attivi poliziotti provinciali Giovanni Mancina e Gianluca Congi. Il rapace è tornato così negli azzurri cieli del comune di Longobucco in Sila Gre­ca, spiccando il volo dalle mani di Nicoletta Boldrini del C.I.P.R. Il Falco pellegr­ino, cosi come tutti i rapaci diurni e notturni, è una specie particolarmente pr­otetta dalla legge che ne vieta ... meteoweb.eu

