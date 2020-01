Loredana Berté: “Il premio Mia Martini non può essere assegnato a chi promuove violenza” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Loredana Bertè ha voluto esprimere il suo dissenso in merito alle polemiche nate sulla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il motivo che ha spinto l'artista a parlare risiede nell'eventualità che il premio possa essere assegnato ad interpreti che inneggino alla violenza, un riferimento seppur velato al caso di Junior Cally: "Mia sorella è stata per anni vittima di bullismo "verbale" e non credo che avrebbe mai voluto che il suo nome venisse associato a certi soggetti". fanpage

