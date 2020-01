C’è spazio per EMUI 10 su Huawei Y9 Prime: tempi esatti del rilascio (Di giovedì 23 gennaio 2020) C'è speranza un po' per tutti e pure il Huawei Y9 Prime non sarà tagliato dalla distribuzione dell'aggiornamento EMUI 10. Già ne avevamo avuto conferma al principio dell' autunno e ne otteniamo oggi 23 gennaio una nuova conferma. Quest'ultima è corredata pure dei tempi esatti in cui il rilascio avverrà globalmente. In una prima lista di smartphone Huawei destinati a ricevere EMUI 10 e pubblicata in via ufficiale a settembre, proprio il Huawei Y9 Prime era riportato come uno dei protagonisti del prossimo aggiornamento software. Per quanto non fosse stata indicata, all'epoca, alcuna tempistica per la diffusione dell'update, la certezza di non restare indietro con i rilasci già era un'innegabile marcia in più proprio per quel telefono. L'ultimo feedback del profilo Twietter EMUI ufficiale Huawei ci dice ora quando esattamente l'adeguamento avverrà. Non ci sono dubbi sul fatto che il ... optimaitalia

c_appendino : ?? Possono partire i lavori che daranno nuova vita ai #Murazzi. Finalmente, dopo sette anni, questo fondamentale spa… - andreabettini : Un nuovo programma sullo spazio decolla su @Raigulp. Si chiama #Spacetoground e qui c'è la prima puntata. Ho visto… - FilomenaGallo55 : RT @FilomenaGallo55: 'Capita quando nelle nostre giornate e nelle nostre cose da fare non c’è mai spazio per il silenzio.. l'ascolto,per la… -