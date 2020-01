Ascolti tv martedì 21 gennaio 2020: Coppa Italia, New Amsterdam, Cartabianca (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Ascolti tv martedì 21 gennaio 2020 Auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 21 gennaio 2020? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite. Su Rai 1 è andata in onda una partita molto attesa dagli appassionati del calcio, mentre su Canale 5 è tornato l’appuntamento con un medical drama che in genere interessa molto il pubblico Mediaset. Sui canali minori sono andati in onda i programmi d’attualità tipici del martedì. Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, martedì 21 gennaio 2020? Ascolti tv 21 gennaio 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera I DATI USCIRANNO DOPO LE 10 Su Rai 1 è andata in onda la partita di Coppa Italia che ha visto scendere in campo Napoli contro ... tpi

cheTVfa : @fabrydami Non mi sembra proprio ???? Gli ascolti negativi in prime time sono stati a causa della replica de… - adceu_kinda_fan : Io, martedì scorso, quando ho scoperto che l'hanno spostato in 2a serata per i bassi ascolti - barbaradipalma : RT @Raiofficialnews: Il #Tg1 delle 20:00 sfiora i 6milioni di spettatori. #Cartabianca è il programma più commentato su Facebook dell'inter… -