Di Lorenzo: «Abbiamo meritato di passare il turno. Non avevamo niente da chiarire» (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro la Lazio Meglio centrale o laterale? «A destra è il mio ruolo naturale, ma se c’è la necessita di giocare centrale non ci sono problemi». Come è andata la gara? «Sappiamo che hanno una coppia molto forte e dovevamo essere concentrati, siamo felici del passaggio del turno. Venivamo da bruttissima prestazione contro la Fiorentina, quindi ci siamo stretti uniti e siamo riusciti a fare una grande partita anche quando siamo rimasti un uomo in meno» C’era anche il pubblico «Quando ci sono le curve fa un altro effetto, siamo contenti e spero che anche domenica lo stadio sia pieno» Cosa avete studiato per Immobile? «Sappiamo che cercano combinazioni e giocano molto vicini e dovevamo stare stretti e riuscire a contenerli. Abbiamo fatto una grande partita ... ilnapolista

