Nina Moric a Live | scontro con la madre di Favoloso | “L’ho denunciato”

Live-Non è la D'Urso, Nina Moric contro la madre di Luigi Favoloso: "Tuo figlio è stato violento con me e mio figlio" Questa sera è ritornata in onda Barbara D'Urso con il suo Live-Non è la D'Urso e tra i vari ospiti ampio spazio è stato attribuito alla storia di Luigi Favoloso, in studio infatti si sono scontrate sua madre con Nina Moric. La madre del ragazzo, Loredana Fiorentino ha difeso il figlio dicendo che il ragazzo è scappato, ormai non si parla più di scomparsa ma di allontanamento volontario, perché sta male dopo un tradimento subito dalla showgirl. Nina Moric invece ha fornito tutt'altra versione dicendo: "La situazione è delicata, tuo figlio è scappato perché è stato violento con me e con mio figlio Carlos" Gli opinionisti in studio Alessandra Mussolini e Gianluigi Nuzzi hanno sostenuto Nina Moric, accusando la Fiorentino di ...

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - itsivanmzz : RT @BellopedeMatteo: Male non fare, paura non avere. (Nina Moric, 2020) #noneladurso - BellopedeMatteo : Male non fare, paura non avere. (Nina Moric, 2020) #noneladurso -