Legna con chiodi per fare il pane: scatta il blitz, chiuso forno abusivo (Di sabato 18 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Panificio abusivo che utilizzava per alimentare il forno anche della Legna con chiodi. Continuano le attività dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli volte a contrastare la panificazione abusiva. L’ultimo controllo – effettuato ad Acerra dai militari della locale stazione – è costato una denuncia ad una 60enne incensurata del posto. Al piano terra della sua abitazione aveva allestito, senza alcuna autorizzazione, un vero e proprio panificio. Impastatrici professionali, 2 forni e quasi 300 chili di Legna da ardere ricavata dallo smaltimento per il trasporto merci sulle quali erano infissi anche alcuni chiodi. La donna – pronta ad infornare quasi 40 chilli di prodotti da forno – è stata sanzionata per 1000 euro e la sua attività illecita sequestrata. Il sequestro di Acerra è effetto dell’impegno del Comando Provinciale ... Leggi la notizia su anteprima24

