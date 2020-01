La Fiorentina a Napoli con Cutrone e Chiesa, Boateng non convocato (Di venerdì 17 gennaio 2020) Patrick Cutrone partirà titolare contro il Napoli. Iachini lo tiene ancora in ballottaggio con Vlahovic per affiancare in attacco Chiesa, che aveva riposato in Coppa Italia, ma il nuovo acquisto della Fiorentina dopo il gol all’esordio è nettamente favorito. La Fiorentina arriva al San Paolo di slancio dopo aver eliminato dalla coppa l’Atalanta, e a centrocampo conferma Benassi, Pulgar e Castrovilli, con Lirola e Dalbert sulle fasce. In difesa il secondo cambio rispetto al precedente match: torna Caceres accanto a Pezzella e Milenkovic. Mentre in porta riprende il suo posto Dragowski, per Terracciano. Non convocato Boateng. Leggi la notizia su ilnapolista

