Calciomercato, doppio colpo dell’Inter e ritorni al Milan e Genoa: attaccante al Cagliari, idea dell’Atalanta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti colpi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, le squadra di rinforzano per la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore sono state diverse le trattative, ecco tutte operazioni nel dettaglio. LECCE – Il Lecce saluta il centrocampista classe ’90 Andrea Tabanelli, ceduto a titolo definitivo al Frosinone. “A volte questo sport e’ spietato – si legge -. Sono stati due anni bellissimi, i piu’ belli della mia carriera…non nascondo che ho pianto salutando i miei compagni, ma certe volte nella vita ci sono situazioni piu’ grandi di noi. Ringrazio i compagni di squadra ed i tifosi per l’affetto dimostrato”. ARDA TURAN – Arda Turan, potrebbe trasferirsi in Brasile. Il quotidiano O Globo ha riferito martedì che sia il Flamengo che il Palmeiras hanno ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

SiamoPartenopei : Giuntoli pronto al doppio colpo, ma Amrabat è un giallo: cosa c'è dietro? Possibile sorpresa - ithurinon : L'Inter pare sia intenzionata a continuare la trattativa col #MNUFC per #AshleyYoung, malgrado l'arrivo di Spinazzo… - calciomercato_m : MUSICA - Con il doppio show di Renato Zero sabato e domenica si riaccendono le luci sul palco del PalaSele… -