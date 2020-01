Il nuovo trailer di Black Widow, con Scarlett Johansson ancora in versione agente russa (Di martedì 14 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v= 1eykFE1fSA Questo è un periodo intenso e di sicuro positivo per Scarlett Johansson. L’attrice ha appena ricevuto una doppia nomination agli Oscar 2020, come Miglior protagonista per Storia di un matrimonio e Miglior non protagonista per JoJo Rabbit. Non solo, nella stessa giornata Marvel Studios ha deciso di pubblicare un nuovo trailer del suo prossimo, attesissimo film: Black Widow. Nell’anticipazione Johansson torna a vestire i panni di Natasha Romanoff, l’infallibile killer sovietica che ha partecipato al Marvel Cinematic Universe fin dalla pellicola Iron Man 2 del 2010. Esattamente 10 anni dopo, dunque, il personaggio riesce a ritagliarsi il suo film da solista. Natasha, però, non è sola: come si vede nella clip, dopo gli eventi di Capitan America: Civil War, l’agente russa è costretta a nascondersi e a tornare in patria. Nonostante l’intenzione di ... Leggi la notizia su wired

